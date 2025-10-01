Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солеными огурцами и горошком

Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солёными огурцами и горошком! Нежная курица, маринованный лук, чернослив и обжаренная морковь создают удивительную гармонию сладковатых и пикантных нот. Идеальный выбор для особого случая, когда хочется удивить гостей проверенным временем вкусом.

Ингредиенты

Грудка куриная — 350 г

Яйца — 4 шт.

Чернослив без косточек — 100 г

Огурцы маринованные — 2 шт.

Горошек консервированный — 1 банка

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Уксус столовый — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Майонез — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Отварную курицу и яйца нарежьте кубиками, чернослив запарьте и измельчите. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли с горячей водой на 15 минут. Морковь нарежьте кубиком и обжарьте до мягкости. Собирайте салат слоями: курица, маринованный лук, яйца, огурцы, морковь, горошек. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом и посыпайте черносливом. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Приятного аппетита!

