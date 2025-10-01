Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солеными огурцами и горошком

Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солёными огурцами и горошком! Нежная курица, маринованный лук, чернослив и обжаренная морковь создают удивительную гармонию сладковатых и пикантных нот. Идеальный выбор для особого случая, когда хочется удивить гостей проверенным временем вкусом.
Ингредиенты
- Грудка куриная — 350 г
- Яйца — 4 шт.
- Чернослив без косточек — 100 г
- Огурцы маринованные — 2 шт.
- Горошек консервированный — 1 банка
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Уксус столовый — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Майонез — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Отварную курицу и яйца нарежьте кубиками, чернослив запарьте и измельчите. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли с горячей водой на 15 минут. Морковь нарежьте кубиком и обжарьте до мягкости.
- Собирайте салат слоями: курица, маринованный лук, яйца, огурцы, морковь, горошек. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом и посыпайте черносливом. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили «Чингисхан» с курицей и свеклой. Бюджетный салат с вау-вкусом!