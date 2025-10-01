Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:00

Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солеными огурцами и горошком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Прага» — хит всех советских ресторанов: классика с курицей, солёными огурцами и горошком! Нежная курица, маринованный лук, чернослив и обжаренная морковь создают удивительную гармонию сладковатых и пикантных нот. Идеальный выбор для особого случая, когда хочется удивить гостей проверенным временем вкусом.

Ингредиенты

  • Грудка куриная — 350 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Чернослив без косточек — 100 г
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Горошек консервированный — 1 банка
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Уксус столовый — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Майонез — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварную курицу и яйца нарежьте кубиками, чернослив запарьте и измельчите. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и соли с горячей водой на 15 минут. Морковь нарежьте кубиком и обжарьте до мягкости.
  2. Собирайте салат слоями: курица, маринованный лук, яйца, огурцы, морковь, горошек. Каждый слой, кроме последнего, смазывайте майонезом и посыпайте черносливом. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили «Чингисхан» с курицей и свеклой. Бюджетный салат с вау-вкусом!

салаты
Прага
СССР
курица
рестораны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.