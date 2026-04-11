Салат «Пасхальный венок» — вместо скучного оливье: слоистый, сытный и очень нарядный

Салат «Пасхальный венок» — вместо скучного оливье: слоистый, сытный и очень нарядный

Беру картофель, грибы, мясо и яйца — и собираю салат «Пасхальный венок», который станет главным украшением пасхального стола. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздника, когда хочется удивить гостей красивой подачей и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: нежный картофель, сочные шампиньоны, мягкая морковь, сытное мясо, рассыпчатые яйца и тягучий сыр — все это слоями пропитывается майонезом и превращается в настоящий кулинарный шедевр в форме венка.

Для приготовления вам понадобится: 2 отварные картофелины, 300 г шампиньонов, 2 моркови, 250 г отварной свинины, 4 вареных куриных яйца, 200 г твердого сыра, 350 г майонеза, зелень для украшения, 7 вареных крашеных перепелиных яиц, 4 столовые ложки оливкового масла.

На середину блюда поставьте стакан, смажьте маслом. Выкладывайте слоями: картофель с 50 г майонеза, обжаренные шампиньоны, обжаренную морковь, мелко нарезанное мясо, 250 г майонеза, яйца с 50 г майонеза, тертый сыр. Аккуратно выньте стакан. Украсьте зеленью и перепелиными яйцами. Светлой Пасхи!

