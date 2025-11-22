Международный муниципальный форум стран БРИКС
Салат «Новогодняя ночь»: яркий аккорд для праздничного стола из 5 ингредиентов. Минимум времени, а вкус шикарный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Новогодняя ночь»: яркий аккорд для праздничного стола из 5 ингредиентов. Минимум времени, а вкус шикарный. Ищете салат, который готовится за 15 минут, но выглядит по-праздничному? Это блюдо станет настоящим открытием новогодней ночи! Сочетание копченой колбасы, хрустящего огурца и пикантной корейской моркови создает фейерверк вкусов. А простота приготовления позволит вам провести больше времени с гостями, а не на кухне.

Нарежьте 200 граммов полукопченой колбасы и один свежий огурец тонкой соломкой. 200 граммов сыра и два отварных яйца натрите на крупной терке. Добавьте 200 граммов корейской моркови — ее острота идеально сбалансирует нежность других ингредиентов. Заправьте салат 100 граммами майонеза и аккуратно перемешайте. Для праздничной подачи выложите салат в форме елочки или используйте кулинарное кольцо. Украсьте гранатовыми зернами и веточками укропа — это придаст блюду новогоднее настроение. Дайте салату 10–15 минут пропитаться — и можете звать гостей к столу!

Ранее мы делились рецептом сытного свекольного салата с сыром и мандарином. На прошлый Новый год семья с ним забыла о шубе.

Проверено редакцией
салаты
Новый год
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
