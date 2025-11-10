Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:15

Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой. Он сочетает в себе бюджетные шпроты, свежесть овощей и хрустящие сухарики, создавая идеальную композицию вкусов и текстур. Такой салат не только украсит ваш новогодний стол, но и обязательно понравится всем гостям без исключения.

Для приготовления нам понадобится одна банка ароматных шпротов в масле, которые мы аккуратно разомнем вилкой вместе с душистым маслом из банки. Три свежих пера зеленого лука мелко нарежем, чтобы добавить салату легкую остроту и весеннюю свежесть даже зимой. Два хрустящих огурца нарежем мелкими кубиками — как вам больше нравится. Четыре отварных вкрутую яйца измельчим ножом или натрем на терке, а 200 граммов консервированного горошка обязательно откинем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Все подготовленные ингредиенты соединяем в просторной салатнице, солим и перчим по вашему вкусу, а затем заправляем майонезом. Самый важный секрет — непосредственно перед подачей щедро посыпаем салат золотистыми хрустящими сухариками с чесночными нотками. Они не успеют размокнуть и создадут восхитительный контраст с нежной основой салата. Подавать это кулинарное чудо лучше сразу, чтобы в полной мере насладиться хрустом свежих огурцов и ароматных сухариков!

Ранее мы готовили закуску на Новый год «Хвост павлина». Яркое украшение праздничного стола из простых продуктов.

Читайте также
Такой шпротный салат смели быстрее надоевшего оливье и шубы: секрет в сочетании именно этих ингредиентов
Общество
Такой шпротный салат смели быстрее надоевшего оливье и шубы: секрет в сочетании именно этих ингредиентов
Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов
Общество
Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов
Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным
Общество
Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным
Готовлю «Лисичку» на праздник — просят рецепт все гости
Семья и жизнь
Готовлю «Лисичку» на праздник — просят рецепт все гости
Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым
Общество
Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым
шпроты
салат
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шторм в Охотском море вызвал подтопление прибрежного села на Камчатке
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.