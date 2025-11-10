Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой. Он сочетает в себе бюджетные шпроты, свежесть овощей и хрустящие сухарики, создавая идеальную композицию вкусов и текстур. Такой салат не только украсит ваш новогодний стол, но и обязательно понравится всем гостям без исключения.

Для приготовления нам понадобится одна банка ароматных шпротов в масле, которые мы аккуратно разомнем вилкой вместе с душистым маслом из банки. Три свежих пера зеленого лука мелко нарежем, чтобы добавить салату легкую остроту и весеннюю свежесть даже зимой. Два хрустящих огурца нарежем мелкими кубиками — как вам больше нравится. Четыре отварных вкрутую яйца измельчим ножом или натрем на терке, а 200 граммов консервированного горошка обязательно откинем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Все подготовленные ингредиенты соединяем в просторной салатнице, солим и перчим по вашему вкусу, а затем заправляем майонезом. Самый важный секрет — непосредственно перед подачей щедро посыпаем салат золотистыми хрустящими сухариками с чесночными нотками. Они не успеют размокнуть и создадут восхитительный контраст с нежной основой салата. Подавать это кулинарное чудо лучше сразу, чтобы в полной мере насладиться хрустом свежих огурцов и ароматных сухариков!

