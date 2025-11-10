Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:15

Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогодний стол без тонны майонеза: готовим обалденный салат из капусты — копченая добавка делает его особо вкусным. Он получается на удивление сытным, с насыщенным вкусом, а калорий в нем совсем немного. Секрет — в удачном сочетании продуктов и особой заправке.

Мы возьмем 500 граммов копченой куриной грудки, она придаст блюду тот самый аромат, который обычно дает только майонез. Нашинкуем 500 граммов белокочанной капусты, посолим и помнем ее руками, чтобы стала мягче. Добавим нарезанное мясо и 2 мелко тертых вареных яйца. А заправку сделаем из 200 граммов натурального йогурта, добавив в него половинку спелого авокадо, размятого вилкой, и чайную ложку зернистой горчицы для пикантности. Эта кремовая заправка волшебным образом объединит все ингредиенты. Останется только все перемешать — и можно наслаждаться!

Ранее мы готовили крабовые шарики с интересным составом. Копеечная закуска на Новый год — она точно понравится всем.

