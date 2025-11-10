Предприимчивый китаец лишился работы из-за шагомера

Житель Китая по фамилии Чэнь потерял работу из-за приложения по подсчету шагов, пишет South China Morning Post. По информации издания, начальство обнаружило, что мужчина, находясь на больничном из-за боли в ноге, сделал более 16 тыс. шагов за день.

Отмечается, что китаец дважды подавал заявление на больничный из-за растяжения спины, полученного на рабочем месте. В качестве доказательства он предоставил справку из больницы. После месяца отдыха Чэнь, проработав всего полдня, снова отправился на больничный, на этот раз из-за боли в ноге.

Когда мужчина вернулся в офис, ему сообщили об увольнении. Компания предоставила данные из записей приложения для смартфона, которые показали, что Чэнь в день подачи заявления на больничный очень много гулял, хотя жаловался, что не может наступить на правую ногу.

Начались судебные разбирательства. Чэнь подал судебный иск, потребовав от бывшего работодателя $16 тыс. (1,2 млн рублей). Компания подала встречную претензию, предоставив запись с камеры, на которой видно, как мужчина бежит в офис подавать заявление на больничный. Однако организации все же пришлось выплатить деньги, так как суд признал, что мужчину уволили незаконно.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что бардак на рабочем месте может повлечь за собой дисциплинарные меры, включая выговор и увольнение. По его словам, это возможно, если поддержание порядка в офисе закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка или инструкциях.