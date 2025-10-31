Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов

Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов. Ищете быструю, но эффектную закуску? Этот салат удивит вас гармоничным сочетанием продуктов: нежные шпроты, кремовое авокадо, сочные огурцы и яйца. Готовится моментально, а выглядит нарядно — подойдёт и для будничного обеда, и для праздничного стола. Никаких сложных манипуляций: всё режем, смешиваем и подаём!

Для начала отварите четыре яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Два средних огурца вымойте и при необходимости очистите от кожуры — потом тоже нарежьте небольшими кусочками. Одно авокадо разделите на аккуратные кубики, а три пера зелёного лука мелко порубите. В большой миске соедините яйца, огурцы, лук и 200 г консервированного горошка (предварительно слив жидкость). Откройте банку шпрот (120 г), слегка разомните их вилкой — часть можно оставить целыми для декора.

Добавьте шпроты к остальным ингредиентам, заправьте 2–3 столовыми ложками майонеза, слегка посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру продуктов. Перед подачей охладите — так вкусы лучше раскроются. Готово: яркий, сытный и очень аппетитный салат на вашем столе!

