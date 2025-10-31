Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:45

Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовится моментально и на вкус — огонь: шпротный салат теперь делаю только так — неожиданное сочетание ингредиентов. Ищете быструю, но эффектную закуску? Этот салат удивит вас гармоничным сочетанием продуктов: нежные шпроты, кремовое авокадо, сочные огурцы и яйца. Готовится моментально, а выглядит нарядно — подойдёт и для будничного обеда, и для праздничного стола. Никаких сложных манипуляций: всё режем, смешиваем и подаём!

Для начала отварите четыре яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Два средних огурца вымойте и при необходимости очистите от кожуры — потом тоже нарежьте небольшими кусочками. Одно авокадо разделите на аккуратные кубики, а три пера зелёного лука мелко порубите. В большой миске соедините яйца, огурцы, лук и 200 г консервированного горошка (предварительно слив жидкость). Откройте банку шпрот (120 г), слегка разомните их вилкой — часть можно оставить целыми для декора.

Добавьте шпроты к остальным ингредиентам, заправьте 2–3 столовыми ложками майонеза, слегка посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру продуктов. Перед подачей охладите — так вкусы лучше раскроются. Готово: яркий, сытный и очень аппетитный салат на вашем столе!

Ранее мы делились рецептом салата, он майонезный и с копченой колбаской, но самый вкусный. Готовим бомбическую закуску за 10 минут — нужно только яйца сварить.

Читайте также
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Общество
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Общество
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Общество
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
Общество
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
шпроты
яйца
простой рецепт
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве взорвался автомобиль такси
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.