Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный

Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный

Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный! Этот свежий и хрустящий салат станет ярким акцентом любого стола. Сочетание сочного огурца, нежных яиц и сладкого горошка создает невероятно легкий и гармоничный вкус, который идеально дополнит как праздничное меню, так и повседневный ужин.

Ингредиенты

Яйца вареные — 3 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Горошек зеленый консервированный — 150 г

Капуста пекинская — 100 г

Зелень свежая, майонез — по вкусу

Приготовление

Яйца нарежьте аккуратными кубиками среднего размера, после чего переложите в просторную салатницу. Добавьте к яйцам консервированный зеленый горошек, предварительно слив с него всю жидкость, и мелко нашинкованную пекинскую капусту. Свежий огурец нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, а пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко порубите, после чего добавьте все к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом по вкусу, аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом, и сразу подавайте на стол, пока овощи сохраняют свою свежесть и хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами! Он станет звездой любого стола.