Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:00

Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный! Этот свежий и хрустящий салат станет ярким акцентом любого стола. Сочетание сочного огурца, нежных яиц и сладкого горошка создает невероятно легкий и гармоничный вкус, который идеально дополнит как праздничное меню, так и повседневный ужин.

Ингредиенты

  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Горошек зеленый консервированный — 150 г
  • Капуста пекинская — 100 г
  • Зелень свежая, майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца нарежьте аккуратными кубиками среднего размера, после чего переложите в просторную салатницу. Добавьте к яйцам консервированный зеленый горошек, предварительно слив с него всю жидкость, и мелко нашинкованную пекинскую капусту.
  2. Свежий огурец нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, а пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко порубите, после чего добавьте все к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом по вкусу, аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом, и сразу подавайте на стол, пока овощи сохраняют свою свежесть и хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами! Он станет звездой любого стола.

салат
зелёный горошек
яйца
закуски
огурцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.