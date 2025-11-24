Салат «Цыпочка» с зеленым горошком: достойная альтернатива оливье на новогодний стол

Приготовьте сытный и ароматный салат «Цыпочка», который является достойной альтернативой оливье на новогодний стол. Его рецепт невероятно прост, а вкус — насыщенный и пикантный.

Вам понадобится: 2 вареных куриных окорочка (мясо отделить от кости и нарезать кубиком), 4 сваренных вкрутую яйца (мелко порубить), 1 банка консервированного зеленого горошка (слить жидкость), 150 г твердого сыра (натереть на крупной терке) и 2–3 зубчика чеснока (пропустить через пресс). Все ингредиенты поместите в просторную миску, заправьте майонезом по вкусу и тщательно, но аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут для того, чтобы вкусы соединились.

Вкус этого салата — это нежное куриное мясо и яйцо, сливочные нотки сыра, сладковатая свежесть горошка и пикантный, согревающий аромат чеснока, который идеально объединяет все компоненты. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола одним из первых.

