Забытый советский хит: салат «Северный» с печенью трески — гости будут в шоке от этой роскоши вкусов

Салат «Северный» с печенью трески — это забытый советский хит! Блюдо сочетает в себе насыщенный вкус морепродуктов с привычными овощами. Гости будут в шоке от этой роскоши вкусов!

Для приготовления понадобится: 3 отварные картофелины, 1 банка печени трески (240 г), 3 маринованных огурца, 3 вареных яйца, зеленый лук для украшения, майонез для пропитки. Картофель и яйца натрите на терке, маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками, печень трески разомните вилкой. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель с майонезной сеткой, печень трески, маринованные огурцы, яичный слой с майонезом. Верх салата украсьте зеленым луком, который придаст блюду не только яркий вид, но и приятную пикантность. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония: нежная печень трески с ее богатым ароматом сочетается с рассыпчатым картофелем, маринованные огурцы добавляют освежающую кислинку, а яйца смягчают композицию. Этот салат станет настоящим украшением любого праздничного стола.

