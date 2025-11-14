Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 18:28

Забытый советский хит: салат «Северный» с печенью трески — гости будут в шоке от этой роскоши вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Северный» с печенью трески — это забытый советский хит! Блюдо сочетает в себе насыщенный вкус морепродуктов с привычными овощами. Гости будут в шоке от этой роскоши вкусов!

Для приготовления понадобится: 3 отварные картофелины, 1 банка печени трески (240 г), 3 маринованных огурца, 3 вареных яйца, зеленый лук для украшения, майонез для пропитки. Картофель и яйца натрите на терке, маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками, печень трески разомните вилкой. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель с майонезной сеткой, печень трески, маринованные огурцы, яичный слой с майонезом. Верх салата украсьте зеленым луком, который придаст блюду не только яркий вид, но и приятную пикантность. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус этого салата — удивительная гармония: нежная печень трески с ее богатым ароматом сочетается с рассыпчатым картофелем, маринованные огурцы добавляют освежающую кислинку, а яйца смягчают композицию. Этот салат станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Жемчужина» с баночкой консервов.

Проверено редакцией
Читайте также
Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая
Общество
Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая
Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное
Общество
Салат «Новогодний сугроб»: сытное чудо для праздничного стола! Когда хочется приготовить что-то этакое — и легкое, и питательное
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Семья и жизнь
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество
Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Новогодний салат «Новая шуба»: обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания
Общество
Новогодний салат «Новая шуба»: обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания
салаты
рецепты
печень трески
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены Агутина, закрытый образ жизни, дочь в США: где сейчас Анжелика Варум
Упавшая в Киеве американская ракета попала на фото
Чиновник помог навредить России на 240 млн рублей
Высоцкая раскрыла, как мемы о ее готовке сказались на бизнесе
Шантаж, СИЗО и видео в ванной: вебкам-модель обвинили в педофилии
В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.