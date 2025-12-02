Эта закуска должна быть в загашнике у каждого: впишется в любое застолье, включая Новый год

Приготовьте невероятно вкусные и оригинальные закусочные рожки, которые станут главным открытием вашего праздничного стола. Эта закуска должна быть в загашнике у каждого, впишется в любое застолье, включая Новый год!

Вам понадобится: 4 круглые лепешки кесадильи, 200 г копченой куриной грудки, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1 соленый огурец, 4 ст. л. майонеза, пучок укропа. Лепешки разрежьте пополам, сверните каждую половинку в конус и закрепите зубочисткой. Запекайте 5–7 минут при 180 °С до хрустящего состояния. Для начинки мелко нарежьте курицу, яйца и огурец, сыр натрите на терке. Смешайте все с майонезом. Аккуратно заполните остывшие рогалики начинкой через широкое отверстие. Обмакните верхушки рогаликов в мелко рубленный укроп — это придаст закуске свежесть и праздничный вид.

Вкус этих рогаликов — это идеальный баланс текстур: хрустящая лепешка сочетается с нежной, пикантной начинкой, а свежий укроп завершает эту вкусовую симфонию. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым.

