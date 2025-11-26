День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:04

Салат из фасоли за 10 минут — быстрый и сытный рецепт для будней и внезапных гостей на вашем столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Консервированная фасоль выручает, когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо. Этот салат готовится без варки и сложной термической обработки, а результат порадует и семью, и неожиданных гостей. Минимум усилий — максимум вкуса и пользы на столе.

Нарежьте 50 г твердого сыра и свежий огурец кубиками одинакового размера, переложите в салатник. Откройте банку фасоли, слейте маринад и добавьте к овощам. Мелко порубите зелень и смешайте её с 100 г сухариков. Приготовьте заправку: пропустите через пресс чеснок, соедините с 2 ст.л. майонеза, добавьте специи, соль и перец.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Такой салат не требует готовки, обеспечивает белок благодаря фасоли, свежесть огурца и насыщенный вкус сыра. Сухарики придают хруст, а чесночная заправка объединяет все компоненты в гармоничное блюдо. Можно подавать как самостоятельное угощение, гарнир или начинку для лаваша.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Знакомое блюдо в новом формате — шпроты в «шубе» из картофеля! Очень вкусная и простая закуска на праздничный стол
Общество
Знакомое блюдо в новом формате — шпроты в «шубе» из картофеля! Очень вкусная и простая закуска на праздничный стол
«Мимозу» больше не делаю. Вместо нее — рыбные шарики с авокадо и сыром: получается очень вкусно и элегантно
Общество
«Мимозу» больше не делаю. Вместо нее — рыбные шарики с авокадо и сыром: получается очень вкусно и элегантно
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Здоровье/красота
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Салат из фасоли за 10 минут — быстрый и сытный рецепт для будней и внезапных гостей на вашем столе Консервированная фасоль выручает, когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо. Этот салат готовится без варки и сложной термической обработки, а результат порадует и семью, и неожиданных гостей. Минимум усилий — максимум вкуса и пользы на столе.

>
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах из-за перенесенной инфекции
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Турция обозначила позицию по поставкам российского газа
«Пора кончать»: депутат призвал жестко ответить ЕС на кражу активов России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.