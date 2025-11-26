Салат из фасоли за 10 минут — быстрый и сытный рецепт для будней и внезапных гостей на вашем столе

Консервированная фасоль выручает, когда нужно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо. Этот салат готовится без варки и сложной термической обработки, а результат порадует и семью, и неожиданных гостей. Минимум усилий — максимум вкуса и пользы на столе.

Нарежьте 50 г твердого сыра и свежий огурец кубиками одинакового размера, переложите в салатник. Откройте банку фасоли, слейте маринад и добавьте к овощам. Мелко порубите зелень и смешайте её с 100 г сухариков. Приготовьте заправку: пропустите через пресс чеснок, соедините с 2 ст.л. майонеза, добавьте специи, соль и перец.

Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Такой салат не требует готовки, обеспечивает белок благодаря фасоли, свежесть огурца и насыщенный вкус сыра. Сухарики придают хруст, а чесночная заправка объединяет все компоненты в гармоничное блюдо. Можно подавать как самостоятельное угощение, гарнир или начинку для лаваша.

