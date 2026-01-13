Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:48

Салат «Деревенский» даст фору новомодным рецептам: вкуснятина с курицей, овощами и грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Деревенский» — из тех, что кажутся простыми, но исчезают со стола первыми. Никаких экзотических ингредиентов, все знакомое и доступное, зато вкус насыщенный, домашний и очень сытный. Именно такие рецепты чаще всего и становятся любимыми — без лишней вычурности, но с характером.

Ингредиенты: куриное филе — 2 небольших, шампиньоны — 200 г, яйца — 3 шт., свежие огурцы — 200 г, помидоры — 200 г, твердый сыр — 150–200 г, майонез — по вкусу, растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Куриное филе нарезаем тонкой соломкой, солим, перчим и обжариваем на сковороде до румяной корочки. Даем немного остыть. Шампиньоны нарезаем пластинками и обжариваем отдельно до золотистого цвета, чтобы выпарилась лишняя влага. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем соломкой. Огурцы режем тонкими полосками, помидоры — небольшими кубиками, при необходимости сливая лишний сок. Сыр натираем на крупной терке. В глубокой миске соединяем курицу, грибы, яйца, овощи и сыр, заправляем майонезом и аккуратно перемешиваем. При необходимости досаливаем.

Ранее мы делились рецептом оливье с красной рыбкой. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Общество
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами
Семья и жизнь
Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами
Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь
Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон блю», и вы забудете о надоевших котлетах
Общество
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон блю», и вы забудете о надоевших котлетах
Ленивые пельмени для самых занятых: без лепки и возни, а сочнее классических из-за подливы
Общество
Ленивые пельмени для самых занятых: без лепки и возни, а сочнее классических из-за подливы
салаты
курица
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.