Салат «Деревенский» даст фору новомодным рецептам: вкуснятина с курицей, овощами и грибами

Салат «Деревенский» — из тех, что кажутся простыми, но исчезают со стола первыми. Никаких экзотических ингредиентов, все знакомое и доступное, зато вкус насыщенный, домашний и очень сытный. Именно такие рецепты чаще всего и становятся любимыми — без лишней вычурности, но с характером.

Ингредиенты: куриное филе — 2 небольших, шампиньоны — 200 г, яйца — 3 шт., свежие огурцы — 200 г, помидоры — 200 г, твердый сыр — 150–200 г, майонез — по вкусу, растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Куриное филе нарезаем тонкой соломкой, солим, перчим и обжариваем на сковороде до румяной корочки. Даем немного остыть. Шампиньоны нарезаем пластинками и обжариваем отдельно до золотистого цвета, чтобы выпарилась лишняя влага. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем соломкой. Огурцы режем тонкими полосками, помидоры — небольшими кубиками, при необходимости сливая лишний сок. Сыр натираем на крупной терке. В глубокой миске соединяем курицу, грибы, яйца, овощи и сыр, заправляем майонезом и аккуратно перемешиваем. При необходимости досаливаем.

Ранее мы делились рецептом оливье с красной рыбкой. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.