С таким ужином легко похудеть: все смешали — и в духовку: 95 ккал на 100 г

Эта диетическая запеканка с овощами, яйцами и сыром станет идеальным приемом пищи для тех, кто следит за фигурой. С таким ужином легко похудеть! А готовить его проще простого — все смешал и в духовку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г брокколи, 1 морковь, 100 г кукурузы (консервированной или замороженной), 100 г нежирного сыра (до 30%), 3 яйца, 100 мл молока 1,5%, соль, специи. Брокколи разберите на соцветия, морковь натрите на терке. Смешайте яйца с молоком, солью и специями. В форму выложите овощи, залейте яичной смесью, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Калорийность готовой запеканки составляет около 95 ккал на 100 граммов, что делает ее идеальным выбором для правильного питания. Запеканка получается сочной, но при этом легкой, с приятной овощной свежестью и тонким ароматом специй. Это блюдо особенно подойдет для ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

