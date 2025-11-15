Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
С таким ужином легко похудеть: все смешали — и в духовку: 95 ккал на 100 г

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта диетическая запеканка с овощами, яйцами и сыром станет идеальным приемом пищи для тех, кто следит за фигурой. С таким ужином легко похудеть! А готовить его проще простого — все смешал и в духовку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г брокколи, 1 морковь, 100 г кукурузы (консервированной или замороженной), 100 г нежирного сыра (до 30%), 3 яйца, 100 мл молока 1,5%, соль, специи. Брокколи разберите на соцветия, морковь натрите на терке. Смешайте яйца с молоком, солью и специями. В форму выложите овощи, залейте яичной смесью, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Калорийность готовой запеканки составляет около 95 ккал на 100 граммов, что делает ее идеальным выбором для правильного питания. Запеканка получается сочной, но при этом легкой, с приятной овощной свежестью и тонким ароматом специй. Это блюдо особенно подойдет для ужина, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Ранее стало известно, как приготовить трендовый десерт из яблок и желатина: 2 ингредиента и больше ничего — можно на диете.

Проверено редакцией
