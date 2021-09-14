В полиции попросили отнестись к участковому в Бужаниново «с пониманием»

Во время народного схода жителей села Бужаниново, где мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что в селе начнёт работать участковый уполномоченный и будет создан «чат безопасности», чтобы жители могли сообщать в мессенджере о правонарушениях. В свою очередь стоящий рядом с Ерохановой полицейский попросил «с пониманием» отнестись к тому, что это будет не единственный подконтрольный участковому населённый пункт.

Сейчас в чат направлю фамилию, имя и телефон участкового и где он будет находиться. Опорный пункт у вас уже есть, поэтому два раза в неделю он сто процентов будет принимать, – сообщила Ероханова на встрече с жителями.

Представитель полиции, находившийся рядом с замглавы администрации, сказал, что Бужаниново будет не единственным населённым пунктом в ведении участкового. Он предположил, что полицейский не всегда сможет выполнять обязанности в должном объёме.

Два раза в неделю <...>. Вы сейчас скажете, а мы будем отчитываться. Не один населённый пункт у него. Но мы дадим участкового, – сказал представитель полиции.

Жители подмосковного села Бужаниново, в котором мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, во время народного схода высказали требование проверить работу полиции Сергиева Посада. По словам местной жительницы, с которой общались журналисты NEWS.ru, необходимо написать коллективное письмо в Генпрокуратуру, чтобы «зачистить» сергиево-посадское УМВД.

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Позже стало известно, что мигрантов вывезли из общежития. О том, где они будут жить, не уточняется.