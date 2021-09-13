В Подмосковье закроют общежитие с мигрантами после убийства женщины

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что общежитие с мигрантами в Бужаниново закроется 14 сентября. Такое решение он принял после того, как два мигранта, предположительно, изнасиловали и убили пенсионерку, а жители потребовали ликвидировать общежитие. Об этом сообщается в Telegram-канале Воробьёва.

Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано, — заявил губернатор.

Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Также Воробьёв сказал, что большинство приезжих честно и тяжело трудятся, но преступления должны и будут жёстко пресекаться.

Накануне в Подмосковье оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки из села Бужаниново. Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта. По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств.

В селе Бужаниново, где произошло преступление, жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц, а также ликвидировать само общежитие, потому что, по их словам, в селе стало жить небезопасно. Дети боятся ходить в школу даже днём, потому что многие мигранты приставали к ним и склоняли к сексуальным действиям. К учреждению, по предварительным оценкам, пришли 70–80 человек.