Жители села в Подмосковье окружили общежитие мигрантов из-за убийства

Жители подмосковного Бужаниново собрались перед бывшим зданием администрации села, которое на данный момент работает как общежитие для рабочих из Средней Азии, чтобы выразить своё негодование после изнасилования и убийства 65-летней местной жительницы.

Известно, что полиция уже арестовала двух из трёх подозреваемых в убийстве женщины. Все три являются гражданами Таджикистана. Местные заявляют, что из-за случившегося дети боятся ходить в школу.

Дети боятся. Бабы боятся. Сегодня дети в школу не пошли — половина боятся. Они и до этого приставали к девчонкам молодым. Они пристают ко всем! — рассказал один из собравшихся.

Жители также рассказали, что несмотря на то что в селе живут 1700 человек, в населённом пункте нет участкового, при этом они добавили, что сотрудники полиции, которые приезжают на вызовы, сами боятся трудовых мигрантов.

Ранее депутат Государственной думы и член «Единой России» Светлана Бессараб высказала своё предложение о том, как восполнить недостаток трудовых мигрантов в России. По её мнению, для этих целей не подойдут пенсионеры, но можно привлечь выпускников средней школы.