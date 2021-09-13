Убивших подмосковную пенсионерку мигрантов задержали после протестов

В Подмосковье оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки из села Бужаниново. Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта, сообщили в главке СК РФ по региону.

По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств.

В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке СК проверит законность нахождения подозреваемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранцев на территории России, — подчеркнула Врадий.

Для установления причастности подозреваемых СК назначил необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, биологическую и генетическую.

В селе Бужаниново, где произошло преступление, жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц, а также ликвидировать само общежитие, потому что, по их словам, в селе стало жить небезопасно. Дети боятся ходить в школу даже днём, потому что многие мигранты приставали к ним и склоняли к сексуальным действиям.