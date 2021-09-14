Жители Бужаниново потребовали «зачистить» полицию Сергиева Посада

Жители подмосковного села Бужаниново, в котором мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, во время народного схода высказали требование проверить работу полиции Сергиева Посада. По словам местной жительницы, с которой общались журналисты NEWS.ru, необходимо написать коллективное письмо в Генпрокуратуру, чтобы «зачистить» сергиево-посадское УМВД.

Я считаю, что необходимо писать письмо в Генеральную прокуратуру. Не от одного, а сразу от десятков людей. Для того чтобы наше УМВД, города Сергиева Посада, просто-напросто зачистили, потому что там одни криминалисты (криминальные элементы. — NEWS.ru) сидят, — сказала местная жительница.

Также она обвинила местную полицию во взяточничестве. Она предположила, что «если ты просто-напросто приходишь по записи, человека не оказывается на месте». Но можно повернуть ситуацию иначе: «Там, если ты дал на лапу, то ты в выигрыше и твоё дело посмотрят. В принципе с тобой пообщаются».

Зампредседателя окружного Совета депутатов Денис Иудин во время встречи с жителями села Бужаниново опроверг журналистам NEWS.ru информацию о том, что мигрантов из общежития компании «Экоокна» вывезли за пределы села в «15 минутах езды». По его словам, всех иностранных рабочих вывезли из села и рассредоточили по разным населённым пунктам района.

Во время народного схода в Бужаниново 14 сентября местные жители рассказали NEWS.ru, как мигранты предлагали детям сладости и деньги за секс. Когда те отказывались, иностранцы ругались на них и кричали матом.

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Позже стало известно, что мигрантов вывезли из общежития. О том, где они будут жить, не уточняется.