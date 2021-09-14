Депутат в Бужаниново: мигрантов рассредоточили по разным населённым пунктам

Зампредседателя окружного Совета депутатов Денис Иудин во время встречи с жителями села Бужаниново опроверг журналистам NEWS.ru информацию о том, что мигрантов из общежития компании «Экоокна» вывезли за пределы села в «15 минутах езды». По его словам, всех иностранных рабочих вывезли из села и рассредоточили по разным населённым пунктам района.

Ничего подобного. Там жило больше 100 человек. Невозможно в 10 минутах езды разместить сразу 100. Их рассредоточили по разным населённым пунктам, — ответил депутат на утверждение NEWS.ru о том, что мигранты находятся в 15 минутах езды от села.

Также депутата спросили о количестве мигрантов. Ранее появлялись сообщения, что мигрантов в общежитии было около 300.

300 работало в лучшее (невнятно. — NEWS.ru). Когда мы были вчера, их было 140 или 147. Часть жителей проживала на съёмных квартирах, арендуя квартиры у населения... Их концентрация упала до нуля, — добавил Иудин.

Он добавил, что профилактика по работе с местным населением, которая велась надзорными органами, велась неэффективно и была «малозначительна». По его словам, у населения есть накипевшие вопросы к властям и катализатором народного схода стало изнасилование и убийство 67-летней женщины. Также Иудин объяснил гнев местных жителей.

Если бы кто-то из нас находился бы там (в ближнем зарубежье. — NEWS.ru), когда наши земляки совершили бы там что-то подобное, я не знаю, как бы мы бежали оттуда со своими семьями. И как бы обошлись там с нами. Оценивать действия жителей, что они требовали самосуда и расправы... Вчера, надо отдать должное, всё прошло в рамках закона, — заключил он.

Во время народного схода в Бужаниново 14 сентября местные жители рассказали NEWS.ru, как мигранты предлагали детям сладости и деньги за секс. Когда те отказывались, иностранцы ругались на них и кричали матом.

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых.

После известия о преступлении жители села Бужаниново окружили общежитие, где проживали мигранты. Они потребовали закрыть общежитие, а также наказать убийц.

По словам местных жителей, в селе уже давно стало небезопасно находиться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Позже стало известно, что мигрантов вывезли из общежития. О том, где они будут жить, не уточняется.