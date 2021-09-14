Предлагали ребёнку чупа-чупс за секс: жители Бужаниново о мигрантах

Жители посёлка Бужаниново, в котором мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, рассказали NEWS.ru о том, как иностранные специалисты приставали к местным жителям, в том числе и к детям. По их словам, мигранты предлагали детям сладости и деньги за секс. После того как те отказывались, иностранцы ругались на детей.

Знакомой девочке девять лет. Ей предлагали 50 рублей и чупа-чупс. Она не взяла. Её обложили матом, мол, мы потратились, а ты уходишь. Она убежала домой и спрашивает: «Мама, что делать?» Девять лет! — ответила одна из жительниц посёлка журналистам NEWS.ru на вопрос о том, как мигранты взаимодействовали с местными жителями.

Другая женщина также сказала, что мигранты приставали к местным малолетним девочкам. Она рассказала, что иностранцы обращались к детям часто в грубой форме.

На своём [языке], непонятно, что они говорят. Всё на сексуальной почве, — сказала жительница.

Также они рассказали, что изначально местные были против того, чтобы компания «Экоокна» размещала в населённом пункте общежитие для размещения иностранных сотрудников.

Мы были против. Мы были категорически против. Мы писали бумаги. Но нас заверили, что будут только славяне. Потом почему-то славяне стали таджикской национальности, — сказала жительница.

Она отметила, что первое время рабочие из общежития практически не выходили и перемещались по посёлку перебежками. Сейчас, по её словам, проживающие там мигранты чувствуют себя «хозяевами жизни».

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых.

После известия о преступлении жители села Бужаниново окружили общежитие, где проживали мигранты. Они потребовали закрыть общежитие, а также наказать убийц.

По словам местных жителей, в селе уже давно стало небезопасно находиться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 14 сентября общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей. Позже стало известно, что мигрантов вывезли из общежития. О том, где они будут жить, не уточняется.