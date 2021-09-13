Мигрантов вывезли из общежития в Подмосковье после убийства пенсионерки

В Подмосковье мигрантов, проживающих в общежитии предприятия «Экоокна», вывезли из села после убийства двумя его сотрудниками пожилой женщины. Как рассказали местные жители изданию Lenta.ru, на такой шаг руководство организации пошло, чтобы избежать самосуда.

Накануне в Подмосковье оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки из села Бужаниново. После случившегося местные жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты, и потребовали наказать убийц женщины, а также ликвидировать само общежитие.

«Экоокна» выделили целое общежитие под таджиков, работающих у них, и после происшествия вывезли их на машинах из него куда-то, сегодня общежитие уже пусто, — сообщила жительница Бужаниново Екатерина.

Местные жители также рассказали, что это общежитие раньше обещали отдать россиянам, работающим на предприятии. Однако в итоге в него заселили мигрантов, которые, по их словам, теперь «пялятся на детей и домогаются женщин и девушек».

Как сообщалось, тело пенсионерки нашли 13 сентября в лесополосе недалеко от села Бужаниново. Подозреваемыми в изнасиловании и убийстве оказались два трудовых мигранта, их задержали. В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа заявили, что мигранты работали на стройке одного из местных СНТ.