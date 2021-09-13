Названо место работы мигрантов, подозреваемых в убийстве пенсионерки

Двое мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Подмосковье, работали на стройке одного из местных СНТ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа. Представители властей отметили, что мужчины не имеют отношения к общежитию в селе Бужаниново, около которого вечером 13 сентября прошёл митинг местных жителей.

Предполагаемые убийцы вообще к этому общежитию отношения не имеют. Данные граждане работают на стройке в СНТ, соответственно, там и проживают. Просто жители пришли к максимальному скоплению данных иностранных граждан. Те, кто проживает в самом общежитии, у них есть все документы, необходимые для проживания в РФ, у них есть патенты, полиция там постоянно работает, все документы проверяются. Если я не ошибаюсь, два раза в неделю проверки. Общежитие относится к предприятию «Экоокна», — заявил сотрудник пресс-службы.

Ссылаясь на полицию, в пресс-службе отметили, что жители Бужаниново на поведение мигрантов из общежития не жаловались, однако на встрече жители посетовали на проблемы из-за иностранцев.

В селе Бужаниново, где произошло преступление, жители окружили общежитие, в котором проживали мигранты. Они потребовали наказать убийц, а также ликвидировать само общежитие, потому что, по их словам, в селе стало жить небезопасно. Дети боятся ходить в школу даже днём, потому что многие мигранты приставали к ним и склоняли к сексуальным действиям. К учреждению, по предварительным оценкам, пришли 70–80 человек.

Накануне в Подмосковье оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки из села Бужаниново. Мёртвую женщину 13 сентября нашли в лесополосе недалеко от населённого пункта, сообщили в главке СК РФ по региону.

По словам официального представителя Следкома Московской области Ольги Врадий, личности подозреваемых были установлены практически сразу, их задержали по горячим следам. Это два гражданина соседних государств. Для установления причастности подозреваемых СК назначил необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, биологическую и генетическую.