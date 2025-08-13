Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:30

Рулетики из баклажанов с рикоттой! Итальянский шик из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из баклажанов с рикоттой! Итальянский шик из простых продуктов! Эти изысканные рулетики сочетают в себе мягкость запеченных баклажанов, нежность сырной начинки и яркий вкус домашнего томатного соуса. Идеальная закуска для ужина в средиземноморском стиле!

Ингредиенты для рулетиков

  • Баклажаны — 2 крупных (8 ломтиков)
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль морская — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Рикотта — 250 г
  • Пармезан — 2 ст. л. (тёртый)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Петрушка свежая — 1 ст. л. (рубленая)
  • Чёрный перец — по вкусу

Для соуса

  • Томатное пюре — 300 г
  • Лук — 1/2 шт.
  • Базилик свежий — 5 листьев
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами по 5 мм, посолите и запеките на гриле (или в духовке при 200 °C) по 3 минуты с каждой стороны до мягкости. Для соуса пассеруйте лук на масле, добавьте томатное пюре и тушите 10 минут. В конце добавьте базилик.
  2. Смешайте рикотту с яйцом, пармезаном, цедрой и петрушкой. На каждый ломтик баклажана выложите 1 ст. л. начинки, сверните рулетиком.
  3. Выложите в форму с томатным соусом, посыпьте пармезаном. Запекайте 20 минут при 200 °C до золотистого оттенка.

Ранее мы готовили суп из баклажанов и томатов! Кремовая консистенция и копченая нотка.

баклажаны
сыр
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.