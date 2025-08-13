Рулетики из баклажанов с рикоттой! Итальянский шик из простых продуктов! Эти изысканные рулетики сочетают в себе мягкость запеченных баклажанов, нежность сырной начинки и яркий вкус домашнего томатного соуса. Идеальная закуска для ужина в средиземноморском стиле!
Ингредиенты для рулетиков
- Баклажаны — 2 крупных (8 ломтиков)
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль морская — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Рикотта — 250 г
- Пармезан — 2 ст. л. (тёртый)
- Яйцо — 1 шт.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Петрушка свежая — 1 ст. л. (рубленая)
- Чёрный перец — по вкусу
Для соуса
- Томатное пюре — 300 г
- Лук — 1/2 шт.
- Базилик свежий — 5 листьев
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль пластинами по 5 мм, посолите и запеките на гриле (или в духовке при 200 °C) по 3 минуты с каждой стороны до мягкости. Для соуса пассеруйте лук на масле, добавьте томатное пюре и тушите 10 минут. В конце добавьте базилик.
- Смешайте рикотту с яйцом, пармезаном, цедрой и петрушкой. На каждый ломтик баклажана выложите 1 ст. л. начинки, сверните рулетиком.
- Выложите в форму с томатным соусом, посыпьте пармезаном. Запекайте 20 минут при 200 °C до золотистого оттенка.
