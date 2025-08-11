Сырно-кабачковая лепешка: вкуснятина из дешевых продуктов на скорую руку

Сырно-кабачковая лепешка — это золотистая ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежной серединкой! Готовится эта вкуснятина из дешевых продуктов и на скорую руку.

Рецепт: натрите 2 молодых кабачка (около 500 г) на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите сок. Добавьте 100 г тертого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, рубленый укроп и перец. Тесто должно напоминать густую сметану. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте в круг толщиной 1,5 см, жарьте под крышкой 7 минут на среднем огне, затем переверните и доведите до готовности.

Лепешка получается румяной снаружи, сочной внутри, с аппетитными сырными нитями и легкой кабачковой сладостью. Это отличный завтрак или легкий ужин.

