11 августа 2025 в 09:30

Катлама с кабачком и сыром по-татарски! Обалденный завтрак за 15 минут!

Катлама с кабачком и сыром по-татарски — сочная простота. Если обычные оладьи из кабачков уже приелись, а душа просит чего-то особенного, этот рецепт станет настоящим открытием. Тонкие лепешки с нежной начинкой из кабачков и расплавленного сыра — блюдо, которое одинаково хорошо и на праздничном столе, и на дачной кухне.

Как приготовить:

Для теста замесите 250 г муки с 150 мл кефира, щепоткой соли и 1 ст. л. растительного масла. Дайте отдохнуть 30 минут. Молодые кабачки (400 г) натрите на крупной терке, посолите и отожмите сок. Смешайте с 200 г тертого сыра (идеально подойдет сулугуни или адыгейский) и рубленой зеленью.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте растопленным сливочным маслом и сверните рулетом. Нарежьте на 8–10 кусочков, каждый раскатайте в круглую лепешку. Выложите начинку, защипните как вареник, затем аккуратно раскатайте в тонкую лепешку толщиной 3–4 мм.

Обжаривайте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Подавайте сразу, пока сыр тянется, смазав сливочным маслом и присыпав зеленым луком. Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри создают потрясающий контраст!

Секрет успеха: если кабачки очень сочные, добавьте в начинку 1 ст. л. манки — она впитает лишнюю влагу. А для пикантности можно добавить в тесто щепотку куркумы — лепешки получатся солнечно-желтыми.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

