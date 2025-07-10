Лепешка, где сыра больше, чем теста: начинка тянется, корочка — хрустит

Лепешка, где сыра больше, чем теста: начинка тянется, корочка — хрустит

Эта лепешка с огромным количеством сыра порадует вас хрустящей корочкой снаружи и тягучей сырной начинкой внутри, где каждый кусочек буквально тянется, как лучшая итальянская пицца.

Для теста смешайте 1,5 стакана муки, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла и 1/2 стакана теплой воды, замесите эластичное тесто. Для начинки натрите 300 г смеси сыров (моцарелла + чеддер + пармезан). Раскатайте тесто в тонкий круг, посыпьте половину поверхности сыром, оставив 2 см по краям. Накройте второй половиной, защипните края вилкой. Обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой. Горячую лепешку смажьте сливочным маслом — сыр внутри будет невероятно тягучим, а тесто — хрустящим и слоистым.

Подавайте сразу, разрезав на треугольники, — это блюдо станет хитом любого завтрака или застолья. В этой лепешке сыра больше, чем теста, начинка тянется, а корочка — хрустит.

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