Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 05:01

Лепешка, где сыра больше, чем теста: начинка тянется, корочка — хрустит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта лепешка с огромным количеством сыра порадует вас хрустящей корочкой снаружи и тягучей сырной начинкой внутри, где каждый кусочек буквально тянется, как лучшая итальянская пицца.

Для теста смешайте 1,5 стакана муки, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла и 1/2 стакана теплой воды, замесите эластичное тесто. Для начинки натрите 300 г смеси сыров (моцарелла + чеддер + пармезан). Раскатайте тесто в тонкий круг, посыпьте половину поверхности сыром, оставив 2 см по краям. Накройте второй половиной, защипните края вилкой. Обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой. Горячую лепешку смажьте сливочным маслом — сыр внутри будет невероятно тягучим, а тесто — хрустящим и слоистым.

Подавайте сразу, разрезав на треугольники, — это блюдо станет хитом любого завтрака или застолья. В этой лепешке сыра больше, чем теста, начинка тянется, а корочка — хрустит.

Ранее стало известно, как приготовить грузинские чвиштари с сулугуни: сырные лепешки без замеса и лепки.

лепешки
сыры
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе
Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля
Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму
Раскрыто, как изменились темпы наступления ВС России в зоне СВО
«РВ» сообщила о массированной атаке российских дронов по Киеву
Названо оружие, которые Украине снова начали поставлять США
Врач раскрыла, какие напитки помогут пережить аномальную жару
Аэропорт Саратова временно ограничил выпуск и прием самолетов
Стало известно, как существенно увеличить пенсию
Трамп похвалил президента англоязычной Либерии за знание языка
Снуп Догг выпустил новую песню, посвященную Telegram
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 июля, еще больше злаковых?
Балкон мечты: создаем уютный уголок в городе для отдыха и работы
Дети не от Петросяна, жалобы на такси и фейки: громкие скандалы Брухуновой
В Киеве прогремела серия взрывов
Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб по поставкам оружия на Украину
Биткоин снова обновил исторический максимум своей цены
Стало известно о желании Польши создать военную базу в Одессе
Петербургский «Зенит» уверенно обыграл швейцарский «Сьон»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.