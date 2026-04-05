Хрустящие палочки с сыром и зеленью — секрет идеального фуршета. Готовятся быстрее, чем закипает чайник

Этот рецепт — гениальное решение для неожиданных гостей или внезапного перекуса. Превратите базовые продукты, которые почти всегда есть под рукой, в изысканную горячую закуску буквально за считаные минуты.

Что понадобится

Лаваш армянский тонкий — 1 шт., сыр твердый (например, гауда или чеддер) — 150 г, зелень укропа и петрушки — 1 небольшой пучок, яйцо — 1 шт., кунжут или мак — для посыпки.

Как готовлю

Лаваш разрезаю на длинные полоски шириной примерно 4–5 см. Сыр натираю на крупной терке, зелень мелко рублю и смешиваю с сыром.

На край каждой полоски лаваша выкладываю щепотку сырно-зеленной начинки. Аккуратно заворачиваю, формируя плотную палочку, и выкладываю на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Взбиваю яйцо вилкой и смазываю им каждую палочку для красивого золотистого цвета.

Сверху присыпаю кунжутом. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке около 5–7 минут, пока палочки не станут румяными и хрустящими. Подаю сразу, пока сырная начинка горячая и тянется.

