Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области

«Во рту стекло было»: россиянка о крушении поезда под Ульяновском Россиянка рассказала о спасении после крушения поезда под Ульяновском

После схода с рельсов семи вагонов поезда под Ульяновском мужчины, ехавшие вместе с женщинами и детьми, помогали им выбраться наружу, разбив окно наверху, рассказала РИА Новости одна из пассажирок. Женщина получила ушибы ребер, ей зашивали голову, а после происшествия давление подскочило до 190 на 120.

Во рту стекло у меня было, прополоскала быстренько, и потом нас начали мальчики вытаскивать из поезда, — поделилась она.

Инцидент произошел утром 3 апреля в Ульяновской области. По состоянию на 4 апреля в больницах оставались 23 пострадавших (один в тяжелом состоянии), в том числе пятеро детей. Всего при крушении пострадали 55 человек.

Ранее председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов рассказал, что излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда, мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами. По его словам, он также мог случиться из-за условий эксплуатации, перепада температур или внешнего воздействия.