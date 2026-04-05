05 апреля 2026 в 12:18

Раскрыта ситуация с паводками в Саратовской области

Бусаргин: на малых реках бассейнов Волги и Урала наблюдается спад уровня воды

В Саратовской области в районе малых рек бассейнов Волги и Урала наблюдается спад уровня воды, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, подтоплений талыми водами не зафиксировано.

На утро 5 апреля, по данным экстренных служб, на территории Саратовской области подтоплений талыми водами не зафиксировано. <...> На всех малых реках бассейнов Волги и Урала, за исключением Малого Узеня, наблюдается спад уровня воды, — отметил Бусаргин.

Губернатор сообщил, что за сутки в Ивантеевском районе от воды освободился один мост. При этом подъем воды фиксируется на реках Хопер, Медведица и Карай, входящих в бассейн Дона. Через реку Медведица у Аткарска развернута лодочная переправа, с начала ее работы было перевезено 96 человек.

Ранее глава городской администрации в Суздале Роман Кавинов сообщил, что пешеходный деревянный мост у Спасо-Евфимиева монастыря получил повреждения из-за подъема воды в реке Каменке. Он уточнил, что ситуация ожидаемая и находится под контролем профильных служб.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

