Раскрыта ситуация с паводками в Саратовской области Бусаргин: на малых реках бассейнов Волги и Урала наблюдается спад уровня воды

В Саратовской области в районе малых рек бассейнов Волги и Урала наблюдается спад уровня воды, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, подтоплений талыми водами не зафиксировано.

На утро 5 апреля, по данным экстренных служб, на территории Саратовской области подтоплений талыми водами не зафиксировано. <...> На всех малых реках бассейнов Волги и Урала, за исключением Малого Узеня, наблюдается спад уровня воды, — отметил Бусаргин.

Губернатор сообщил, что за сутки в Ивантеевском районе от воды освободился один мост. При этом подъем воды фиксируется на реках Хопер, Медведица и Карай, входящих в бассейн Дона. Через реку Медведица у Аткарска развернута лодочная переправа, с начала ее работы было перевезено 96 человек.

Ранее глава городской администрации в Суздале Роман Кавинов сообщил, что пешеходный деревянный мост у Спасо-Евфимиева монастыря получил повреждения из-за подъема воды в реке Каменке. Он уточнил, что ситуация ожидаемая и находится под контролем профильных служб.