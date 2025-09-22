Рулет «Облако» — мягкий, как торт, а готовится за 15 минут вместе с выпечкой. Без возни и нервов

Рулет «Облако» — это нежность, которая тает во рту! Мягкий, как торт, но готовится всего 15 минут. Идеальный десерт для внезапных гостей или когда душа просит сладкого без долгой возни. Медовое тесто и воздушный крем с творожным сыром покорят любого.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мёд: 120 г
- Сахар: 70 г
- Масло сливочное: 50 г
- Сметана: 70 г
- Сода: 1/2 ч. л.
- Соль: щепотка
- Яйцо: 1 шт.
- Мука: 150 г
Для крема:
- Сметана 20%: 400 г
- Творожный сыр: 100 г
- Сахарная пудра: 50 г
Для начинки:
- Чернослив, грецкие орехи — по вкусу.
1. Растопите мёд, масло и сахар на водяной бане. Добавьте соду, помешивайте 2 минуты.
2. Снимите с огня, добавьте сметану, яйцо, соль. Введите муку, замесите тесто.
3. Раскатайте в пласт толщиной 5 мм, выпекайте 7–8 минут при 180 °C.
4. Взбейте сметану с творожным сыром и сахарной пудрой.
5. Горячий корж смажьте кремом, посыпьте орехами и черносливом, сверните рулетом.
6. Охладите 2 часа в холодильнике.
