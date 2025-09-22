«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:20

Рулет «Облако» — мягкий, как торт, а готовится за 15 минут вместе с выпечкой. Без возни и нервов

Рулет «Облако» — это нежность, которая тает во рту! Мягкий, как торт, но готовится всего 15 минут. Идеальный десерт для внезапных гостей или когда душа просит сладкого без долгой возни. Медовое тесто и воздушный крем с творожным сыром покорят любого.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мёд: 120 г
  • Сахар: 70 г
  • Масло сливочное: 50 г
  • Сметана: 70 г
  • Сода: 1/2 ч. л.
  • Соль: щепотка
  • Яйцо: 1 шт.
  • Мука: 150 г

Для крема:

  • Сметана 20%: 400 г
  • Творожный сыр: 100 г
  • Сахарная пудра: 50 г

Для начинки:

  • Чернослив, грецкие орехи — по вкусу.

1. Растопите мёд, масло и сахар на водяной бане. Добавьте соду, помешивайте 2 минуты.

2. Снимите с огня, добавьте сметану, яйцо, соль. Введите муку, замесите тесто.

3. Раскатайте в пласт толщиной 5 мм, выпекайте 7–8 минут при 180 °C.

4. Взбейте сметану с творожным сыром и сахарной пудрой.

5. Горячий корж смажьте кремом, посыпьте орехами и черносливом, сверните рулетом.

6. Охладите 2 часа в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

