22 сентября 2025 в 12:19

Бродившего с ножом по Иркутску рэпера-психопата выгнали из России

Пугавшего ножом жителей Иркутска рэпера депортировали из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бродившего с ножом по Иркутску рэпера депортировали из России, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, мужчина по имени Дмитрий с псевдонимом Mr. Hustle регулярно появлялся на улице Лызина с одеялом на голове и ножом в руках, и пугал прохожих.

После жалоб местных жителей его задержали. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов рэпер заявил, что устроил «шоу» с ножом, чтобы обратить на себя внимание Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). После этого музыканта направили в психоневрологический диспансер, а затем — в пункт временного размещения для иностранных граждан, поскольку оказалось, что дебошир является уроженцем Казахстана. Было принято решение о его депортации на родину.

Ранее в Мещерском парке Москвы семье пришлось отбиваться от неизвестного, который пытался увести их ребенка с собой. После этого мужчина разделся догола и напал на собственную мать. Другие посетители парка и прибывшие на место охранники были вынуждены защищать уже ее.

До этого стало известно, что в центре Петербурга на пересечении улиц Марата и Звенигородской женщина босиком ходила по карнизу дома. По словам очевидцев, она вела себя агрессивно: затащила одного из спасателей на балкон, сняла с него каску и сильно толкнула.

Иркутск
происшествия
рэперы
депортации
