23 января 2026 в 15:05

Руки добрались до ленивых хычинов с картошкой: кто не пек — пробуйте обязательно, это просто бомба

Долго я на них смотрела — и зря. Эти ленивые хычины готовятся элементарно, а вкус такой, что хочется печь снова и снова. Никакой возни с тестом, все делается на картофельной основе. Внутри — нежность и тянущийся сыр, снаружи — румяная корочка. У меня их съели еще горячими прямо со сковороды. Отличный вариант и на завтрак, и на ужин, и просто к чаю — особенно со сметаной.

Ингредиенты: 5 небольших картофелин, сыр — 300 г, мука — 1 стакан, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., картофельный крахмал — для раскатывания, сливочное масло — для смазывания.

Приготовление: картофель отварите в подсоленной воде до мягкости и разомните в пюре без комочков. Пока он теплый, добавьте натертый на крупной терке сыр, яйцо, соль и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Постепенно подсыпайте муку и замесите мягкое, податливое тесто — оно должно держать форму и не липнуть к рукам. Разделите массу на равные шарики. Каждый шарик обваляйте в картофельном крахмале и аккуратно раскатайте в лепешку. Жарьте хычины на сухой хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
