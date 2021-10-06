Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сформулировал предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, на данный момент можно ожидать, что температурный фон будет около или чуть выше нормы, передаёт «МК».

Атмосфера хаотична по своей природе — чем более долгосрочный прогноз, тем больший вклад вносит в него хаотичный компонент. На данный момент прогноз Росгидромета таков: в большинстве регионов европейской территории России будет около или чуть выше нормы, — сказал он.

Синоптик отметил: речь идёт о средней температуре, однако будет ли она достигнута за счёт резких перепадов в плюс и в минус либо за счёт спокойной погоды, в настоящий момент предугадать сложно.

Вильфанд также добавил, что народные приметы не коррелируют с долгосрочной погодой. По его словам, метеорологи совместно с биологами и другими специалистами сопоставляли такие явления, как обилие ягод рябины, с показателями наблюдений погоды и не нашли закономерности.

Ранее сообщалось, что до 15 октября в Центральной России будет относительно тепло и сухо. Осадки можно ожидать на территории Кавказа, а также на побережьях Белого и Баренцева морей. В Московском регионе до 11-12 октября осадков не будет с вероятностью до 100%.