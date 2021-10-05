Синоптик предсказал солнечную погоду в первой половине октября

До 15 октября в Центральной России будет относительно тепло и сухо. Осадки можно ожидать на территории Кавказа, а также на побережьях Белого и Баренцева морей. Свой прогноз глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал в беседе с Lenta.ru.

В Московском регионе до 11-12 октября осадков не будет с вероятностью до ста процентов. Стоит ждать ночные заморозки, температура днём составит около десяти градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик предсказал, что ночью в столице температура опустится до 4-5 градусов тепла, в то время как в Подмосковье ожидается отрицательная температура. Во второй половине октября в столичном регионе среднесуточная температура воздуха опустится до 5-8 градусов тепла, а солнечная погода сменится на более облачную. В западной части России: Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде, — будет теплее, заверил Шувалов.

Ранее синоптик Александр Шувалов посоветовал россиянам не доверять безоговорочно предсказаниям специалистов об аномально снежной зиме в России. По его словам, долгосрочные прогнозы погоды верны, как правило, только на 60%.