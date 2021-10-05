Синоптик прокомментировал прогноз об аномально снежной зиме в России

Долгосрочным прогнозам погоды, в частности — об аномально снежной зиме в России, не стоит полностью доверять, считает глава прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов. Такое предсказание может быть точным только на 60%, передаёт Lenta.ru его слова.

Специалисты-долгосрочники эти прогнозы о снежности зимы делают, но это малоубедительно по одной простой причине. Тот же прогноз на сентябрь давал на большей части территории страны положительные аномалии температуры. А аномалия была и на европейской части, и на Урале, и на юге Сибири отрицательная, — пояснил Шувалов.

Он аргументировал свою точку зрения тем, что невозможно быть точно уверенным, какой будет грядущая зимняя аномалия и в каких местах она возникнет.

Ранее синоптики предсказали России экстремальную погоду грядущей зимой. Специалисты связывают предстоящие изменения с приостановкой таяния льда в Арктике: из-за этого усилится западно-восточный перенос воздушных масс, ведущий к значительному росту количества осадков. По данным центра «Фобос», сугробы в Москве этой зимой станут на четверть выше нормы.