Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России

Предстоящей зимой на большей части территории России ожидается существенное увеличение количества осадков. Такой прогноз сделали специалисты центра «Фобос».

По словам специалистов, в 2021 году, несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в Арктике наблюдается приостановка процесса таяния льда. Также ряд учёных предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

При этом ряд российских регионов уже испытали на себе пургу, снегопады и даже штормы. Речь идёт, в частности, о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.

Метеорологи подчёркивают, что пока нельзя с уверенностью говорить о развороте глобального потепления, однако сохранение значительных масс льда в Арктике заметно отразится на погоде во всём Северном полушарии.

В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты, — объяснили специалисты «Фобоса».

Всё это приведёт к смещению циклонов у поверхности Земли, в результате чего последует увеличение количества вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Также усилится западно-восточный перенос воздушных масс, ведущий к значительному росту количества осадков.

Самые значительные аномалии, по мнению метеорологов, будут наблюдаться в Южной России, верховьях Оби. Енисея, в Прибайкалье и на севере Дальнего Востока.

В Москве, согласно прогнозам «Фобоса», предстоящей зимой высота сугробов на четверть превысит норму. В низовьях Волги, на Колыме и в Сибири этот показатель будет превышен в полтора-два раза.

Ранее стало известно, что в Москве побит рекорд октября по атмосферному давлению. Стрелка барометра достигла 762,6 мм ртутного столба, что на 0,8 мм выше рекорда 1988 года.