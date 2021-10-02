Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1988 года

В Москве побит рекорд октября по атмосферному давлению. Стрелка барометра достигла 762,6 мм ртутного столба, что на 0,8 мм выше рекорда 1988 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

3 октября в столице стартовало с рекордно высокого атмосферного давления — уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба, — отметил метеоролог.

По словам специалиста, октябрь обычно славится «хмурым нравом», который определяется активной циклонической деятельностью и низким атмосферным давлением. Однако в настоящее время большая часть Европейской части страны остаётся во власти обширного антициклона с центром над Республикой Коми, что определяет аномально высокий фон атмосферного давления.

По мнению Тишковца, это не последний метеорологический рекорд октября.

С каждым днём атмосферное давление в центре антициклона будет расти, а значит, барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6–7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, — заявил метеоролог.

Он предупредил, что в этот период дискомфорт из-за погоды могут испытывать гипертоники.

Тем временем в некоторые регионы России уже приходит зимняя погода. В частности, в Магаданской области, Туве и на Чукотке уже образовался снежный покров, и прогнозы обещают в ближайшее время низкую температуру воздуха. Кроме того, 3 и 4 октября на Камчатке ожидается метель. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.