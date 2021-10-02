В российские регионы в ближайшие дни придёт зимняя погода

В Магаданской области, Туве и на Чукотке устанавливается зимняя погода. Там уже образовался снежный покров, и прогнозы обещают в ближайшее время низкую температуру воздуха. Кроме того, 3 и 4 октября на Камчатке ожидается метель. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Магадане ночные температуры достигают минус 9 градусов, а дневные — около 0 градусов. На Камчатке 3 и 4 октября прогнозируется сильный дождь, на севере — со снегом. Кроме того, ветер будет до 30 м/с. То есть будет метель, — сообщил метеоролог.

Зимний характер погода начнёт приобретать и в Туве. Там уже лежит снег, в ближайшее время он не растает.

«В Туве очень рано установился снежный покров. Сейчас трудно говорить, временный он или нет. Температура там ночные достигают минус 8 градусов, утром и вечером холодная погода тоже», — сказал Вильфанд.

Ранее эксперты назвали причину неточных прогнозов погоды.