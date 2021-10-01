Эксперты назвали причину неточных прогнозов погоды

Так называемая «нервозность» климата мешает спрогнозировать, какой будет зима в этом году. Свидетельствами такой ситуации являются, в частности, перепады температур. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.
По словам специалистов, погодные явления, наблюдаемые в последнее время в России,
При этом неустойчивость и непредсказуемость климата являются следствием глобального потепления. В России теплеет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Таким образом, будущие зимы могут быть слишком тёплыми либо, наоборот, слишком холодными. Однако точно предсказать погоду на грядущую зиму невозможно из-за той самой «нервозности». Специалисты предполагают, что периоды бесснежья могут сменяться снегопадами, а также не исключены перепады температур.
Ранее синоптик спрогнозировала температуру в Москве грядущей зимой. Она будет близка к климатической норме все три месяца. В декабре среднесуточные значения составят -6,1 градуса, в январе — -9,3, а в феврале — примерно -7,7 градуса.