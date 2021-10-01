Эксперты назвали причину неточных прогнозов погоды

Так называемая «нервозность» климата мешает спрогнозировать, какой будет зима в этом году. Свидетельствами такой ситуации являются, в частности, перепады температур. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам специалистов, погодные явления, наблюдаемые в последнее время в России, свидетельствуют о том, что климат становится изменчивым и «нервозным». Это связано, в частности, с изменениями циркуляции атмосферы в регионах. Кроме того, на изменчивость влияют и междесятилетние колебания. Так, год может начаться со стадии Ла-Нинья, когда в тропиках Тихого океана становится аномально холодно, а может с Эль-Ниньо — то есть аномально жаркой погоды. В настоящее время климат находится в нейтральной стадии, но год, скорее всего, завершится на холодной стадии. Это способствует и глобальному похолоданию.

При этом неустойчивость и непредсказуемость климата являются следствием глобального потепления. В России теплеет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Таким образом, будущие зимы могут быть слишком тёплыми либо, наоборот, слишком холодными. Однако точно предсказать погоду на грядущую зиму невозможно из-за той самой «нервозности». Специалисты предполагают, что периоды бесснежья могут сменяться снегопадами, а также не исключены перепады температур.

Ранее синоптик спрогнозировала температуру в Москве грядущей зимой. Она будет близка к климатической норме все три месяца. В декабре среднесуточные значения составят -6,1 градуса, в январе — -9,3, а в феврале — примерно -7,7 градуса.