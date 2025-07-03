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03 июля 2025 в 06:15

Банка лета посреди зимы! Ассорти из овощей с кабачком — в копилку закаток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ассорти из овощей с кабачком на зиму. Банка лета посреди зимы! Хрустящие овощи в пряном маринаде – не просто закуска, а настоящее настроение. Такой набор украсит любое застолье и напомнит о тёплых деньках.

Ингредиенты на 1,5-литровую банку

  • Помидоры сливки — 5–7 шт.
  • Огурцы мелкие — 5–7 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Кабачок молодой — 1/2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Петрушка — 2 веточки
  • Укроп — 2 зонтика
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Перец черный горошком — 5 шт.
  • Перец душистый — 5 шт.
  • Сахар — 4 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Огурцы промыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Помидоры проколоть у плодоножки. Перец нарезать брусочками, кабачок кружочками, лук кольцами. Банки и крышки простерилизовать.
  2. На дно банки выложить специи, чеснок и зелень. Плотно уложить овощи, чередуя по цвету. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Слить воду, повторить процедуру с новым кипятком.
  3. После второго прогрева добавить в банку соль, сахар и уксус. Залить кипящим маринадом, сразу закатать. Перевернуть банки вверх дном, укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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