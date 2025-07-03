Банка лета посреди зимы! Ассорти из овощей с кабачком — в копилку закаток

Банка лета посреди зимы! Ассорти из овощей с кабачком — в копилку закаток

Ассорти из овощей с кабачком на зиму. Банка лета посреди зимы! Хрустящие овощи в пряном маринаде – не просто закуска, а настоящее настроение. Такой набор украсит любое застолье и напомнит о тёплых деньках.

Ингредиенты на 1,5-литровую банку

Помидоры сливки — 5–7 шт.

Огурцы мелкие — 5–7 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Кабачок молодой — 1/2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Петрушка — 2 веточки

Укроп — 2 зонтика

Лавровый лист — 1 шт.

Перец черный горошком — 5 шт.

Перец душистый — 5 шт.

Сахар — 4 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Приготовление

Огурцы промыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Помидоры проколоть у плодоножки. Перец нарезать брусочками, кабачок кружочками, лук кольцами. Банки и крышки простерилизовать. На дно банки выложить специи, чеснок и зелень. Плотно уложить овощи, чередуя по цвету. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Слить воду, повторить процедуру с новым кипятком. После второго прогрева добавить в банку соль, сахар и уксус. Залить кипящим маринадом, сразу закатать. Перевернуть банки вверх дном, укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.