Банка лета посреди зимы! Ассорти из овощей с кабачком — в копилку закаток

Ассорти из овощей с кабачком на зиму. Банка лета посреди зимы! Хрустящие овощи в пряном маринаде – не просто закуска, а настоящее настроение. Такой набор украсит любое застолье и напомнит о тёплых деньках.
Ингредиенты на 1,5-литровую банку
- Помидоры сливки — 5–7 шт.
- Огурцы мелкие — 5–7 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Кабачок молодой — 1/2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Петрушка — 2 веточки
- Укроп — 2 зонтика
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец черный горошком — 5 шт.
- Перец душистый — 5 шт.
- Сахар — 4 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
Приготовление
- Огурцы промыть, обрезать кончики и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Помидоры проколоть у плодоножки. Перец нарезать брусочками, кабачок кружочками, лук кольцами. Банки и крышки простерилизовать.
- На дно банки выложить специи, чеснок и зелень. Плотно уложить овощи, чередуя по цвету. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Слить воду, повторить процедуру с новым кипятком.
- После второго прогрева добавить в банку соль, сахар и уксус. Залить кипящим маринадом, сразу закатать. Перевернуть банки вверх дном, укутать до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.