Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники используют новую схему для обмана россиян: теперь они предлагают жертвам оформить налоговый вычет, сообщает РИА Новости. Аферист связывается с жертвой через мессенджер и сообщает о возможности получения положенного ему вычета.

Злоумышленник убеждает жертву включить демонстрацию экрана смартфона или компьютера под предлогом помощи в правильном оформлении налоговой декларации. Как только демонстрация экрана становится активной, мошеннику приходит код от «Госуслуг» и он получает полный доступ к аккаунту гражданина на государственном портале.

Ранее стало известно, что мошенники все чаще используют мессенджеры, чтобы действовать от имени фейкового руководства или влиятельных лиц, оказывая тем самым сильное психологическое давление на жертву. Для большей убедительности злоумышленники активно создают фальшивые аккаунты и используют дипфейк-видеозвонки, имитирующие низкое качество связи.

До этого в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона.