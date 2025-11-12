Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 05:00

«Фейковый босс»: россиянам рассказали о самой частой схеме мошенничества

Доцент Щербаченко: чаще всего мошенники работают под видом фейкового руководства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев телефонные мошенники действуют от имени фейкового руководства, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, таким образом злоумышленники оказывают психологическое давление на жертву.

По данным Банка России, только за первый квартал 2025 года мошенники похитили у граждан и компаний почти 6,9 млрд рублей. Несмотря на то что МВД России отмечает снижение общего уровня киберпреступности на 7,5% благодаря законодательным мерам, угрозы продолжают эволюционировать. Основными трендами стали социальная инженерия, рост атак на несовершеннолетних и методы, при которых жертвы сами инициируют контакт с преступниками. В первую очередь злоумышленники используют схему под названием «фейковый босс», — поделился Щербаченко.

Он пояснил, что схема работает следующим образом: мошенники активно создают фальшивые аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за влиятельных людей — руководителей компаний, чиновников или менеджеров. По словам доцента, чтобы казаться более убедительными, они могут использовать дипфейк-видеозвонки, которые имитируют плохое качество связи.

В данном случае жертве, часто бухгалтеру или работнику компании, звонит неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом «содействия в секретной операции» или под страхом немедленной уголовной ответственности он требует перевести деньги на «спецсчет» для проверки или под предлогом внезапных нужд. Давление оказывается через эксплуатацию доверия к власти и страха перед проверками. Как итог, средства переводятся на контролируемые мошенниками счета под видом выполнения важного поручения руководства или госорганов, — заключил Щербаченко.

Ранее в управлении по борьбе с противоправным использованием информационных технологий МВД РФ сообщили, что организаторы мошеннических схем заставляют исполнителей создавать поддельные профили на платформах для знакомств. Эти аккаунты используются для заманивания жертв в офлайн-ловушки или для кражи их банковских данных.

