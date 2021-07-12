Роспотребнадзор запретил купаться в Анапе из-за плохой воды

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Морская вода в рекреационных зонах в Анапе и Новороссийске оказалась непригодной для купания из-за несоответствия гигиеническим нормативам. Об этом говорится на сайте местного управления Роспотребнадзора.

Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска, — говорится в сообщении.

В органы исполнительной власти была отправлена информация о необходимости ограничить купание на этой территории.

Заборы воды проводятся каждый день. При этом в ведомстве не зафиксировали вспышек инфекционных заболеваний, а эпидемиологическая ситуация на побережье Чёрного моря остаётся стабильной.

Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.