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04 июля 2025 в 12:17

Чебуреки получаются воздушными и хрусткими: секрет в одном ингредиенте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки на минералке получаются невероятно хрустящими и воздушными. Тесто с пузырьками газа создает ту самую текстуру, за которую мы любим это блюдо. Простой рецепт для тех, кто ценит вкус настоящих чебуреков.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • минеральная вода — 200 мл.

Для начинки:

  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • вода — 2–3 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешать муку, соль и сахар.
  2. Добавить минералку и масло, замесить тесто.
  3. Оставить на 30 минут под полотенцем.
  4. Лук нарезать мелко, смешать с фаршем.
  5. Добавить специи, зелень и воду.
  6. Раскатать тесто, вырезать кружки.
  7. Выложить начинку, защипнуть края.
  8. Обжарить в масле до золотистой корочки.

Хрустящие снаружи, сочные внутри — такие чебуреки не оставят равнодушным никого. Подавайте горячими!

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еда
чебуреки
рецепты
вода
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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