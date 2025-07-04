Чебуреки получаются воздушными и хрусткими: секрет в одном ингредиенте

Чебуреки на минералке получаются невероятно хрустящими и воздушными. Тесто с пузырьками газа создает ту самую текстуру, за которую мы любим это блюдо. Простой рецепт для тех, кто ценит вкус настоящих чебуреков.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

минеральная вода — 200 мл.

Для начинки:

фарш — 300 г;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу;

вода — 2–3 ст. л.

Приготовление:

Смешать муку, соль и сахар. Добавить минералку и масло, замесить тесто. Оставить на 30 минут под полотенцем. Лук нарезать мелко, смешать с фаршем. Добавить специи, зелень и воду. Раскатать тесто, вырезать кружки. Выложить начинку, защипнуть края. Обжарить в масле до золотистой корочки.

Хрустящие снаружи, сочные внутри — такие чебуреки не оставят равнодушным никого. Подавайте горячими!

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