Чебуреки получаются воздушными и хрусткими: секрет в одном ингредиенте

Чебуреки на минералке получаются невероятно хрустящими и воздушными. Тесто с пузырьками газа создает ту самую текстуру, за которую мы любим это блюдо. Простой рецепт для тех, кто ценит вкус настоящих чебуреков.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- соль — по вкусу;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- минеральная вода — 200 мл.
Для начинки:
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- вода — 2–3 ст. л.
Приготовление:
- Смешать муку, соль и сахар.
- Добавить минералку и масло, замесить тесто.
- Оставить на 30 минут под полотенцем.
- Лук нарезать мелко, смешать с фаршем.
- Добавить специи, зелень и воду.
- Раскатать тесто, вырезать кружки.
- Выложить начинку, защипнуть края.
- Обжарить в масле до золотистой корочки.
Хрустящие снаружи, сочные внутри — такие чебуреки не оставят равнодушным никого. Подавайте горячими!
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