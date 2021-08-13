Около двух тысяч домов оказались подтоплены из-за ливней на Кубани

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Более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте, сообщает региональный оперативный штаб.

В результате прохождения циклона в 31 населённом пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь. Движение по автодороге Новороссийск — Керчь восстановлено, — сказано в сообщении.

Освобождены от воды полторы тысячи домов. Подтопленными остаются 210 домов и 1,9 тысячи дворов. Из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек. В 11 муниципальных образованиях введён режим ЧС.

В Анапе и Темрюкском районе развёрнут 21 пункт временного размещения. Там находятся 1199 человек. На Кубани продолжает действовать циклон, который принёс град, дождь и шквалистый ветер до 25 м/с.

Ранее более 450 человек эвакуировали с подтопленных территорий в Анапе. Людей вывезли из пансионатов, баз отдыха и сельских населённых пунктов.