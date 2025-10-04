Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 13:30

Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой. Пирог с бархатной песочной основой, душистыми яблоками и нежным заварным кремом. Сочетание хрустящей корочки и тающей во рту начинки напомнит о бабушкиных пирогах из русской печи.

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 360 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 50 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.

Для начинки

  • Яблоки — 4 шт. (кисло-сладкие)
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Для крема

  • Молоко — 500 мл
  • Желтки — 3 шт.
  • Сахар — 80 г
  • Мука — 20 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей, замесите тесто. Раскатайте, выложите в форму с бортиками. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите веером.
  2. Для крема взбейте желтки с сахаром и мукой, влейте горячее молоко. Варите на водяной бане до загустения. Залейте яблоки кремом. Выпекайте при 180°C 40-45 минут. Посыпьте корицей.

Совет: для хрустящего верха за 10 минут до готовности посыпьте пирог миндальными лепестками.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром.

