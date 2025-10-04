Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой. Пирог с бархатной песочной основой, душистыми яблоками и нежным заварным кремом. Сочетание хрустящей корочки и тающей во рту начинки напомнит о бабушкиных пирогах из русской печи.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 360 г
- Масло сливочное — 150 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 50 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
Для начинки
- Яблоки — 4 шт. (кисло-сладкие)
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Мускатный орех — 1/4 ч. л.
Для крема
- Молоко — 500 мл
- Желтки — 3 шт.
- Сахар — 80 г
- Мука — 20 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — щепотка
Приготовление
- Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей, замесите тесто. Раскатайте, выложите в форму с бортиками. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите веером.
- Для крема взбейте желтки с сахаром и мукой, влейте горячее молоко. Варите на водяной бане до загустения. Залейте яблоки кремом. Выпекайте при 180°C 40-45 минут. Посыпьте корицей.
Совет: для хрустящего верха за 10 минут до готовности посыпьте пирог миндальными лепестками.
