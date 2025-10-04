Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой

Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой

Роскошный яблочный пирог с кремом: простой рецепт с заварной заливкой. Пирог с бархатной песочной основой, душистыми яблоками и нежным заварным кремом. Сочетание хрустящей корочки и тающей во рту начинки напомнит о бабушкиных пирогах из русской печи.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 360 г

Масло сливочное — 150 г

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 50 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Для начинки

Яблоки — 4 шт. (кисло-сладкие)

Лимонный сок — 1 ст. л.

Мускатный орех — 1/4 ч. л.

Для крема

Молоко — 500 мл

Желтки — 3 шт.

Сахар — 80 г

Мука — 20 г

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Приготовление

Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей, замесите тесто. Раскатайте, выложите в форму с бортиками. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите веером. Для крема взбейте желтки с сахаром и мукой, влейте горячее молоко. Варите на водяной бане до загустения. Залейте яблоки кремом. Выпекайте при 180°C 40-45 минут. Посыпьте корицей.

Совет: для хрустящего верха за 10 минут до готовности посыпьте пирог миндальными лепестками.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!