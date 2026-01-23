Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Рисовая запеканка — вчерашний день. Делаю генеральскую с грибами и сыром — хрустящая корочка и нежная сердцевина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рисовая запеканка — вчерашний день. Делаю генеральскую с грибами и сыром — хрустящая корочка и нежная сердцевина. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина, которое соберет всю семью за столом.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая, аппетитно хрустящая сырная корочка и нежная, сочная сердцевина из риса с ароматными грибами и луком в сливочном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана отварного риса, 400 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 3 яйца, 200 г сметаны, соль, перец, растительное масло. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости, посолите и поперчите. В глубокой миске смешайте вареный рис, грибную зажарку, яйца и сметану. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите рисовую массу, разровняйте. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

