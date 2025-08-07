Рис с кабачками и ветчиной! Вкуснейшее и простое блюдо за 20 минут

Рис с кабачками и ветчиной! Вкуснейшее и простое блюдо за 20 минут

Ароматный рис с кабачками и ветчиной! Вкуснейшее и простое блюдо за 20 минут! Нежное и сытное блюдо с золотистым оттенком куркумы, мягкими кабачками и пикантной ветчиной. Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу!

Ингредиенты

Рис — 100 г

Кабачок — 100 г

Ветчина — 80 г

Лук репчатый — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Куркума — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Лук и чеснок мелко нарежьте, кабачок очистите от кожицы (если жесткая) и нарежьте кубиками. Ветчину нарежьте соломкой. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности, добавьте кабачок и готовьте 4–5 минут до мягкости. Всыпьте промытый рис, прогрейте 2 минуты, затем добавьте куркуму, соль и ветчину. Залейте кипятком (пропорция 1:2), доведите до кипения, накройте крышкой и томите на медленном огне до испарения жидкости. Дайте настояться 5–7 минут.

