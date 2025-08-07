Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 09:00

Рис с кабачками и ветчиной! Вкуснейшее и простое блюдо за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный рис с кабачками и ветчиной! Вкуснейшее и простое блюдо за 20 минут! Нежное и сытное блюдо с золотистым оттенком куркумы, мягкими кабачками и пикантной ветчиной. Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу!

Ингредиенты

  • Рис — 100 г
  • Кабачок — 100 г
  • Ветчина — 80 г
  • Лук репчатый — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Куркума — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и чеснок мелко нарежьте, кабачок очистите от кожицы (если жесткая) и нарежьте кубиками. Ветчину нарежьте соломкой. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности, добавьте кабачок и готовьте 4–5 минут до мягкости.
  2. Всыпьте промытый рис, прогрейте 2 минуты, затем добавьте куркуму, соль и ветчину. Залейте кипятком (пропорция 1:2), доведите до кипения, накройте крышкой и томите на медленном огне до испарения жидкости. Дайте настояться 5–7 минут.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.

рис
кабачки
плов
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
