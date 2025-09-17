Ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки. Это блюдо на манер роллов из японской кухни, которое легко приготовить дома. Хрустящее нори, нежная рисовая основа и пикантная сырная шапочка покорят даже гурманов.
Ингредиенты
- Рис сырой — 200 г
- Уксус рисовый — 40 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Нори (чипсы) — 1 упаковка
- Палочки крабовые — 250 г
- Майонез японский — 2 ст. л.
- Сыр сливочный — 1,5 ст. л.
- Соус чили — 1,5 ст. л.
- Авокадо — 1 шт.
- Сыр моцарелла — 150 г
- Сыр пармезан — 20 г
- Икорная паста копченая — 80 г
- Соус шрирача — 1 ч. л.
- Лук зеленый — для подачи
- Соус терияки — для подачи
Приготовление
- Отварите рис, заправьте уксусом, сахаром и солью. Смешайте крабовые палочки, майонез, сливочный сыр и чили. Авокадо нарежьте ломтиками. Выложите в форму слои: нори, рис, начинка, авокадо.
- Для шапочки смешайте моцареллу, пармезан, икру, шрирачу и майонез. Равномерно распределите сверху. Запекайте 15 минут при 200°C. Подавайте с зеленым луком и терияки.
