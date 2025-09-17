Ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки

Ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки. Это блюдо на манер роллов из японской кухни, которое легко приготовить дома. Хрустящее нори, нежная рисовая основа и пикантная сырная шапочка покорят даже гурманов.

Ингредиенты

Рис сырой — 200 г

Уксус рисовый — 40 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Нори (чипсы) — 1 упаковка

Палочки крабовые — 250 г

Майонез японский — 2 ст. л.

Сыр сливочный — 1,5 ст. л.

Соус чили — 1,5 ст. л.

Авокадо — 1 шт.

Сыр моцарелла — 150 г

Сыр пармезан — 20 г

Икорная паста копченая — 80 г

Соус шрирача — 1 ч. л.

Лук зеленый — для подачи

Соус терияки — для подачи

Приготовление

Отварите рис, заправьте уксусом, сахаром и солью. Смешайте крабовые палочки, майонез, сливочный сыр и чили. Авокадо нарежьте ломтиками. Выложите в форму слои: нори, рис, начинка, авокадо. Для шапочки смешайте моцареллу, пармезан, икру, шрирачу и майонез. Равномерно распределите сверху. Запекайте 15 минут при 200°C. Подавайте с зеленым луком и терияки.

