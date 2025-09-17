Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:30

Ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые запеченные «роллы» — вкусно как в доставке! Удобно готовить в формате запеканки. Это блюдо на манер роллов из японской кухни, которое легко приготовить дома. Хрустящее нори, нежная рисовая основа и пикантная сырная шапочка покорят даже гурманов.

Ингредиенты

  • Рис сырой — 200 г
  • Уксус рисовый — 40 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Нори (чипсы) — 1 упаковка
  • Палочки крабовые — 250 г
  • Майонез японский — 2 ст. л.
  • Сыр сливочный — 1,5 ст. л.
  • Соус чили — 1,5 ст. л.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сыр моцарелла — 150 г
  • Сыр пармезан — 20 г
  • Икорная паста копченая — 80 г
  • Соус шрирача — 1 ч. л.
  • Лук зеленый — для подачи
  • Соус терияки — для подачи

Приготовление

  1. Отварите рис, заправьте уксусом, сахаром и солью. Смешайте крабовые палочки, майонез, сливочный сыр и чили. Авокадо нарежьте ломтиками. Выложите в форму слои: нори, рис, начинка, авокадо.
  2. Для шапочки смешайте моцареллу, пармезан, икру, шрирачу и майонез. Равномерно распределите сверху. Запекайте 15 минут при 200°C. Подавайте с зеленым луком и терияки.

Ранее мы готовили ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами. Самый вкусный и простой.

рис
Роллы
запеканки
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
